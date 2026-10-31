Жиру реши дербито с Ланс и изкачи Лил на второто място

Лил спечели Дербито на Севера срещу Ланс с 1:0 в двубой от деветия кръг на френската Лига 1. Единственото попадение отбеляза влезлият като резерва Оливие Жиру (86'), който донесе трите точки на домакините в заключителните минути.

Лил имаше превъзходство през първото полувреме, но срещна сериозна съпротива от вратаря на гостите Робен Рисер. В 20-ата минута той спаси удар с глава на Сориба Диауне, а в 33-тата младият футболист на домакините разтресе напречната греда. Малко преди почивката Сауд Абдулхамид също имаше добра възможност за Ланс, но Берке Йозер се намеси.

След подновяването на играта Рисер отрази два опасни удара на Итън Мбапе, а в 58-ата минута Ланс пропусна отличен шанс да поведе. Флориан Товен се озова сам срещу Йозер, но стражът на Лил спечели двубоя помежду им.

Домакините продължиха да търсят попадението, като Рисер се справи и с удар на Хакон Харалдсон. В 79-ата минута появилият се малко по-рано Жиру стреля с глава покрай вратата.

В 86-ата минута опитният нападател все пак се превърна в герой за Лил. Набил Бенталеб отправи силен удар от дистанция, който Рисер успя да избие, но Жиру реагира най-бързо и изпрати топката в мрежата с левия крак.

С победата Лил събра 18 точки и се изкачи на второто място във временното класиране, само на две зад лидера Пари Сен Жермен. Ланс остана осми с 13 пункта, като поражението сложи край на серията му от три поредни победи в първенството.

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Снимки: Imago