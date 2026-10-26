Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил

Ланс ще бъде без гостуващи фенове на дербито на северна Франция срещу Лил, което е в петък вечерта. Това не е наказание от официалните власти, а решение на самия клуб и то е взето заради проблемите, които създават привържениците на тима при последното няколко гостувания.

При гостуването на Троа на 17 октомври (3:1) феновете на Ланс запалиха факли в 30-ата минута на мача, заради което мачът бе прекъснат за няколко минути. Това се повтори четири дни по-късно при гостуването на французите на Брюж в Шампионската лига, като някои от факлите дори бяха хвърлени на терена. Така ръководството на Ланс реши да накаже част от привържениците на отбора, заради които плати много солени глоби.

Le RC Lens prive ses supporters du derby à Lille après les débordements des dernières semaines en parcage visiteur ➡️ https://t.co/6ezZoDovth https://t.co/W2CYueN0Vv — Le Parisien | sport (@leparisiensport) October 26, 2026

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Снимки: Gettyimages