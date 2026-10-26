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Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил

  • 26 окт 2026 | 16:57
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Ланс забрани на феновете си да пътуват за дербито с Лил

Ланс ще бъде без гостуващи фенове на дербито на северна Франция срещу Лил, което е в петък вечерта. Това не е наказание от официалните власти, а решение на самия клуб и то е взето заради проблемите, които създават привържениците на тима при последното няколко гостувания. 

При гостуването на Троа на 17 октомври (3:1) феновете на Ланс запалиха факли в 30-ата минута на мача, заради което мачът бе прекъснат за няколко минути. Това се повтори четири дни по-късно при гостуването на французите на Брюж в Шампионската лига, като някои от факлите дори бяха хвърлени на терена.  Така ръководството на Ланс реши да накаже част от привържениците на отбора, заради които плати много солени глоби. 

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Снимки: Gettyimages

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