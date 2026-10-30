Нефтохимик взе дербито срещу Локомотив Авиа

Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) записаха втора поредна победа в WINBET Супер Волей. Воденият от Иван Станев тим пречупи и надделя у дома над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:16, 19:25, 25:20) в един от най-интересните мачове от втория кръг на първенството, игран тази вечер пред близо 400 зрители в зала "Младост".

Така бургазлии оглавиха временното класиране след 2 победи от 2 мача и 6 точки, докато Локомотив е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки.

В междинния 3-и кръг Нефтохимик ще гостува на Славия в сряда (4 ноември) от 19,00 часа. Дербито Локомотив и шампиона Левски София пък е отложено заради участието на "сините" в квалификациите на Шампионската лига. По този начин следващата среща за пловдичани е гостуване отново в Бургас, но на Дея спорт следващата събота (7 ноември) от 19,00 часа.

За Играч на мача бе обявен Димитър Василев от победителите.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

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