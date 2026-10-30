Пирин пречупи Металург за първа победа

Пирин (Разлог) се поздрави с първа победа през новия сезон в WINBET Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим се наложи доста трудно у дома срещу новака Металург (Перник) с 3:1 (25:22, 25:21, 19:25, 25:23) в мач от втория кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 250 зрители в зала "Септември".

По този начин разложани са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране, а Металург все още е без успех и без спечелена точка.

В 3-ия кръг Пирин ще гостува на Дея спорт (Бургас), докато перничани са домакини на Дунав (Русе). Срещите са съответно в сряда (4 ноември) от 18,30 часа и във вторник (3 ноември) от 19,00 часа.

Иван Тасев стана най-полезен за Пирин с 18 точки (1 блок, 2 аса, 56% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +15). Тасев беше обявен и за Играч на мача. Димитър Дулчев (1 блок и 33% ефективност в атака - +4) и опитният Костадин Гаджанов (6 блока! и 50% ефективност в атака - +9) допринесоха с 14 и 12 точки за победата.

За Металург бившият играч на разложани Мариян Наков реализира 22 точки (1 блок и 44% ефективност в атака - +7). Константин Манолев също се представи добре и приключи с 18 точки (2 блока, 43% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8), но и това не помогна за успеха.

ПИРИН (РАЗЛОГ) — МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) 3:1 (25:22, 25:21, 19:25, 25:23)

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Павел Душков 7, Виктор Томов 11, Костадин Гаджанов 12, Димитър Дулчев 14, Иван Тасев 18 – Дафин Коцаков-либеро (Любомир Златков, Димитър Копанаров, Вилиан Хаджиев, Ерик Георгиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

МЕТАЛУРГ: Хамза Хфайед 11, Кристоф Тот 1, Томислав Русев 8, Красимир Митев 6, Мариян Наков 22, Константин Манолев 18 – Христо Колев-либеро (Нико Инджелиев, Любослав Симеонов, Християн Великов)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО.

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