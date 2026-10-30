Монтана се справи със Славия за първа победа

Волейболистите на Монтана постигаха първа победа за новия сезон в WINBET Супер Волей. Играчите на Даниел Пеев се справиха като домакини със Славия с 3:1 (25:19, 26:28, 25:19, 25:19) в двубой от втория кръг, игран тази вечер пред около 140 зрители в зала "Младост".

Монтанчани са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране, докато Славия продължава да е без успех и без спечелена точка до момента.

В междинния 3-и кръг Монтана ще почива, докато "белите" са домакини на вицешампиона Нефтохимик 2010 (Бургас). Срещата е в сряда (4 ноември) от 19,00 часа.

Над всички за Монтана бе Тимофей Бенкович с 20 точки (1 ас, 68% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +9) за победата. Бразилският център Бруно Рубо добави още 17 точки (6 блока!, 2 аса и 82% ефективност в атака - +16) за успеха.

Но за Играч на мача от феновете беше избран влезлият като резерва за победителите Николай Захариев.

За тима на Славия най-резултатен стана Георги Костадинов с 18 точки (2 блока, 1 ас и 40% ефективност в атака - +7), а Апостол Боянов завърши с 13 точки.

МОНТАНА — СЛАВИЯ 3:1 (25:19, 26:28, 25:19, 25:19)

МОНТАНА: Виктор Жеков 6, Бруно Рубо 17, Николай Иванов 14, Тимофей Бенкович 20, Александър Митков 3, Костадин Козелов 2 – Калоян Ботев-либеро (Николай Захариев 2, Жоао Лима 11, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

СЛАВИЯ: Александър Борисов 3, Борис Китов 5, Апостол Боянов 13, Александър Стоянов 8, Георги Костадинов 18, Йордан Лалев 2 – Антоан Веселинов-либеро (Мартин Петров, Обраян Мокуние 3)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

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