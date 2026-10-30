Септември 97 с втора победа в женското първенство

Отборът на Септември 97 постигна втора победа за сезона в женското баскетболно първенство.

В столичната зала "Триадица" Септември спечели със 79:45 (17:12, 18:18, 24:9, 20:6) срещу гостуващия Локомотив София в първи мач от четвъртия кръг.

През първото полувреме играта бе равностойна, като Септември имаше преднина от пет точки 35:30 след 20 минути игра.

През второто полувреме обаче играта на гостенките в нападение изобщо не се получаваше, а с добрата си игра в защита Септември успя да реализира множество точки на контраатака, което доведе и до разликата от 35 точки в края.

Най-резултатна за победителките бе Мария Делчева със 17 точки, а с 14 завърши Даниела Дерменджиева. За Локомотив София Ванеса Кокалова отбеляза 14 точки.

За "железничарките" поражението бе трето в три мача през сезона.

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