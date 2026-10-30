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Дубай победи Апоел Тел Авив, тежко падане на Саторански помрачи срещата

  • 30 окт 2026 | 20:34
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Дубай се наложи над Апоел Тел Авив с 97:83 в мач от деветия кръг на Евролигата. Победителите показаха висока ефективност в стрелбата за две точки и спечелиха убедително борбата под кошовете, но срещата бе помрачена от тежко падане на Томаш Саторански.

След оспорваното начало Дубай пое контрола и се оттегли на почивката с преднина от 49:40. През второто полувреме тимът запази инициативата и не позволи на Апоел да стигне до обрат.

Филип Петрушев бе най-резултатен за домакините с 20 точки за по-малко от 17 минути на паркета. Той реализира всичките си шест стрелби от игра и добави 8 успешни наказателни удара от 9 опита, завършвайки с коефициент на полезно действие 26. Ели Окобо допринесе с 18 точки и 5 асистенции, Дуейн Бейкън записа 17 точки и 5 борби.

Дубай приключи двубоя с 68,3% успеваемост за две точки — 28 попадения от 41 опита, и с предимство от 41:30 в борбите. Апоел бе по-точен от тройката с 9 успешни стрелби от 21 опита, но това не бе достатъчно, за да компенсира превъзходството на съперника.

За Апоел се отличи  Василие Мичич с 15 точки, 7 асистенции и 4 борби. Даниел Отуру добави 14 точки, а Антонио Блейкни и Иш Уейнрайт завършиха с по 11.

Най-тревожният момент настъпи в края на третата четвърт. При опит да овладее борба след стрелба на Мичич Томаш Саторански падна тежко по гръб, като изглеждаше, че удари и главата си. Чешкият гард не успя да се изправи и бе изнесен от игрището на носилка. До този момент той бе записал 3 точки, 4 борби и 4 асистенции за близо 15 минути игра.

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