Марица 2022 с първа победа за сезона след драматичен обрат срещу ЦПВК

Отборът на Марица 2022 (Пловдив) записа първа победа за сезона в женската Demax+ Суперлига, след като направи много труден и драматичен обрат като домакин на ЦПВК с 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:21, 17:15) в среща от 3-ия кръг на шампионата, играна този следобед.

По този начин двата тима имат по 1 победа и 2 загуби и 3 точки във временното класиране.

В междинния 4-и кръг Марица 2022 е отново домакин, но на ВАСК, докато ЦПВК ще приеме Миньор (Перник). И двата мача са в сряда (4 ноември) съответно от 16,00 и 19,00 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google