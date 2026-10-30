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Марица 2022 с първа победа за сезона след драматичен обрат срещу ЦПВК

  • 30 окт 2026 | 18:53
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Марица 2022 с първа победа за сезона след драматичен обрат срещу ЦПВК

Отборът на Марица 2022 (Пловдив) записа първа победа за сезона в женската Demax+ Суперлига, след като направи много труден и драматичен обрат като домакин на ЦПВК с 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:21, 17:15) в среща от 3-ия кръг на шампионата, играна този следобед.

По този начин двата тима имат по 1 победа и 2 загуби и 3 точки във временното класиране.

В междинния 4-и кръг Марица 2022 е отново домакин, но на ВАСК, докато ЦПВК ще приеме Миньор (Перник). И двата мача са в сряда (4 ноември) съответно от 16,00 и 19,00 часа.

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