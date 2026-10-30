Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Напрежение в Кения покрай двубой между Байерн и Аякс

  • 30 окт 2026 | 18:27
  • 807
  • 1
Напрежение в Кения покрай двубой между Байерн и Аякс

Предстоящото дерби между европейските гиганти Байерн (Мюнхен) и Аякс, планирано за 5 януари 2027 г. в кенийската столица Найроби, се озова в епицентъра на сериозен обществен скандал. Мачът, който трябва да бъде черешката на тортата при официалното откриване на новопостроения 60-хиляден стадион „Раила Одинга“ (част от комплекса Talanta Sports City) в навечерието на Купата на африканските нации 2027, предизвика вълна от недоволство и призиви за бойкот от страна на местни активисти и граждански организации. 

Официалното обявяване на събитието от президента на Кения Уилям Руто трябваше да бъде празник за футболните фенове в Източна Африка, предоставяйки им уникалния шанс да видят на живо едни от най-разпознаваемите имена в европейския футбол. 

Въпреки спортния престиж обаче, инициативата бързо се сблъска с остри критика. Според граждански активисти наливането на милиони държавни средства в скъпоструващо международно изложбено събитие е крайно неуместно на фона на сериозните икономически предизвикателства пред страната. Критиците алармират за нарастващите разходи за живот, затрудненията в сектора на здравеопазването и задълбочаващите се социални проблеми, които според тях би трябвало да бъдат абсолютен приоритет пред спортния лукс.

Напрежението се подсилва и от вътрешнополитическата ситуация в Кения. Част от обществеността и правозащитниците разглеждат мача между Байерн и Аякс като удобен политически инструмент и PR кампания в навечерието на бъдещи избори. Според тях подобни мащабни проекти се използват за отклоняване на вниманието от общественото недоволство срещу управлението, данъчната политика и спазването на човешките права в страната.

Въпреки че от германския и нидерландския клуб гледат на събитието през спортно-техническа призма – като част от зимната си подготовка преди подновяването на шампионатите – организационният комитет и самите клубове вече попадат под сериозен обществен натиск. Кампанията за бойкот поставя под въпрос доколко спортната дипломация може да бъде отделена от социално-икономическата реалност на държавата домакин, когато на карта са заложени както милиони евро, така и доверието на обикновените граждани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

УЕФА издига през следващата седмица кандидата, който ще спори с Джани Инфантино, Венгер отпада от сметките

УЕФА издига през следващата седмица кандидата, който ще спори с Джани Инфантино, Венгер отпада от сметките

  • 30 окт 2026 | 18:11
  • 735
  • 2
Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

  • 30 окт 2026 | 17:41
  • 1206
  • 0
Милан загуби защитник за около месец

Милан загуби защитник за около месец

  • 30 окт 2026 | 17:30
  • 592
  • 0
Испания спечели и последната световна титла при юношите, която нямаше

Испания спечели и последната световна титла при юношите, която нямаше

  • 30 окт 2026 | 17:25
  • 650
  • 1
Милан преподписа с един от ключовите си играчи точно преди дербито с Интер

Милан преподписа с един от ключовите си играчи точно преди дербито с Интер

  • 30 окт 2026 | 17:22
  • 991
  • 0
Добри новини за Де Дзерби по пътя към евентуалната трета поредна победа

Добри новини за Де Дзерби по пътя към евентуалната трета поредна победа

  • 30 окт 2026 | 17:20
  • 595
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

  • 30 окт 2026 | 19:43
  • 3972
  • 1
ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

  • 30 окт 2026 | 19:01
  • 20242
  • 41
Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
  • 13502
  • 31
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 6083
  • 1
Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

  • 30 окт 2026 | 19:25
  • 11673
  • 2
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 20485
  • 26