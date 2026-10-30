Полицейски ескорт за феновете на Славия до "Българска армия"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

От Славия излязоха с допълнителна важна информация относно утрешното гостуване срещу ЦСКА. Двубоят е исторически, тъй като е първи на реновирания стадион "Българска армия". За "белите" фенове ще има полицейски ескорт от "Овча купел" до Борисовата градина.

Какво мислят футболните фенове за новия стадион на ЦСКА?

Ето какво написаха от клуба:

"ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ СЛАВИСТИ!

Организация за утрешното гостуване на стадион „Българска армия“ – 31.10.2026 г.

17:00 ч. – Организирано тръгване от стадион „Славия“

Групата ще се придвижи с градски транспорт до стадион „Българска армия“, където ще се присъедини към останалите Слависти на предварително обявения сборен пункт пред Биологическия факултет в 18:00 ч. След това ще се насочим към гостуващия сектор.

17:00 ч. – Полицейски ескорт за автомобилите

От стадион „Славия“ ще потегли и организирана група автомобили със Слависти, придружавана от полицейски ескорт. Автомобилите ще бъдат насочени към гостуващия сектор Б на стадион „Българска армия“.

17:30 ч. – Продажба на допълнителни билети

Пред гостуващия сектор ще бъдат осигурени допълнителни билети за привържениците на Славия. Продажбата започва в 17:30 ч.

ВАЖНО ЗА ДОСТЪПА ДО СЕКТОРА!

Ще бъде осъществяван строг контрол на достъпа до гостуващия сектор.

Ще се прилага фейс контрол – лица, за които има доказателства, че са привърженици на друг отбор, няма да бъдат допускани, дори да притежават закупен билет.

Полицията ще изгради контролно-пропускателни пунктове (КПП), през които ще преминават проверки всички гостуващи привърженици.

ДРЕСКОД: БЯЛО ИЛИ ЧЕРНО! ВСЕКИ ДА НОСИ ШАЛЧЕТО СИ!

Нека спазваме организацията, за да влезем навреме и всички заедно да подкрепим любимия отбор!".

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