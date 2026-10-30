Ясна е програмата за още един кръг в efbet Лига

Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 17-ия кръг на efbet Лига. Локомотив (Пловдив) и Левски ще се изправят един срещу друг на 6 декември (неделя) от 15:15 часа на "Лаута".
Ден по-рано ЦСКА приема Септември от 17:30 часа. Мачът Лудогорец - Черно море пък е на 7 декември (понеделник) от 18:00 ч.
XVII кръг, efbet Лига
4 декември, петък, 18:00 ч.:
5 декември, събота, 15:00 ч.:
5 декември, събота, 17:30 ч.:
6 декември, неделя, 12:45 ч.:
Арда (Кърджали) - Дунав (Русе)
6 декември, неделя, 15:15 ч.:
6 декември, неделя, 17:45 ч.:
Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)
7 декември, понеделник, 18:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google