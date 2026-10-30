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Ясна е програмата за още един кръг в efbet Лига

  • 30 окт 2026 | 18:11
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Ясна е програмата за още един кръг в efbet Лига

Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 17-ия кръг на efbet Лига. Локомотив (Пловдив) и Левски ще се изправят един срещу друг на 6 декември (неделя) от 15:15 часа на "Лаута".

Ден по-рано ЦСКА приема Септември от 17:30 часа. Мачът Лудогорец - Черно море пък е на 7 декември (понеделник) от 18:00 ч.

XVII кръг, efbet Лига

4 декември, петък, 18:00 ч.:

Славия - Ботев (Враца)

5 декември, събота, 15:00 ч.:

ЦСКА 1948 - Локомотив (София)

5 декември, събота, 17:30 ч.:

ЦСКА - Септември (София)

6 декември, неделя, 12:45 ч.:

Арда (Кърджали) - Дунав (Русе)

6 декември, неделя, 15:15 ч.:

Локомотив (Пловдив) - Левски

6 декември, неделя, 17:45 ч.:

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)

7 декември, понеделник, 18:00 ч.:

Лудогорец - Черно море

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