Феновете на Жалгирис плащат глобата от 30 000 евро вместо клуба

Привържениците на Жалгирис от фракцията „Green White Boys“ са решили да платят глобата от 30 000 евро, наложена на клуба от Евролигата, съобщава "Delfi". Санкцията е заради транспарант, издигнат по време на първия домакински мач на литовския тим за сезона срещу Олимпиакос.
Причината за наказанието е неподходящ символ, изобразен в единия ъгъл на транспаранта. Според информацията един привърженик е бил определен като отговорен за инцидента и е глобен със 150 евро от литовската полиция.
Освен финансовата санкция Евролигата е наложила на Жалгирис и наказание от един домакински мач при капацитет, ограничен до 80%, включително затваряне на определени сектори.
Тази част от наказанието обаче е условна. Изпълнението ѝ е отложено за сезон 2026/27 и ще бъде задействано, ако клубът допусне ново нарушение на същата разпоредба от Дисциплинарния кодекс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google