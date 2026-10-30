Левски срещу хърватския Младост в квалификациите на Шампионската лига

Първенецът на България Левски ще срещне Младост (Загреб) във втория квалификационен кръг за групите на Шампионската лига. Хърватският представител надви кипърския Пафиакос (Пафос) и като домакин с 3:1 (21:25, 25:22, 25:17, 25:19) в среща-реванш помежду им от първия квалификационен кръг.

Волейболистите на старши треньора Николай Желязков ще гостуват в първия дуел в четвъртък (5 ноември), като за началния час все още се очаква потвърждение.

В състава на Младост, който е шампион и носител на купата на Хърватия за миналия сезон, преобладават местните състезатели, като единствените чужденци са словенски посрещач, черногорски център и японско либеро.

Победителят от сблъсъка ще срещне във финален спор за Шампионската лига този от двубоя между унгарския Капошвар и австрийския Хартберг.

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