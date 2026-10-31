Дер Класикер отново е заявка за зрелище в битка за първото място в Бундеслигата

Най-голямото дерби на Германия - Дер Класикер, отново противопоставя основните претенденти за титлата. В мач от 8-ия кръг на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) приема Борусия (Дортмунд) на своя стадион "Алианц Арена". Срещата крие огромен заряд не само заради богатата си история, но и заради моментната ситуация в първенството. И двата тима имат по 17 точки след първите 7 изиграни мача, като баварците оглавяват подреждането благодарение на по-добрата си голова разлика (25:6 срещу 12:4 за дортмундци). Така че този мач със сигурност ще окаже своето влияние върху по-нататъшната битка за Сребърната салатиера.

В последните 10 срещи между двата тима Байерн (Мюнхен) има сериозно предимство с 6 победи, докато Борусия (Дортмунд) е записал 1 успех, а 3 двубоя са завършили наравно. Предишният им сблъсък бе на 22 август 2026 година за Суперкупата на Германия на стадион "Сигнал Идуна Парк", където баварците спечелиха с 2:1. В Бундеслигата през миналия сезон Байерн надделя с 3:2 в Дортмунд на 28 февруари 2026 година и с 2:1 у дома на 18 октомври 2025 година.

Байерн (Мюнхен) се намира в серия от непобедени мачове във всички турнири. На 13 октомври в Шампионска лига баварците завършиха 3:3 при гостуването си на Викинг. На 17 октомври в 6-ия кръг на Бундеслигата тимът постигна категорична победа с 6:1 у дома срещу РБ Лайпциг. След това, на 21 октомври в Шампионска лига, Байерн отново завърши наравно у дома срещу Арсенал - 2:2. В 7-ия кръг на първенството на 25 октомври мюнхенци спечелиха с 3:1 като гост на Фрайбург, а в най-скорошния си двубой на 28 октомври разгромиха Магдебург с 6:1 на "Алианц Арена" във втория кръг за Купата на Германия.

Борусия (Дортмунд) влиза в дербито в позитивна серия от три поредни победи. На 14 октомври дортмундци отстъпиха с 0:1 при гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионска лига. Последва равенство 0:0 срещу Унион (Берлин) като гост в 6-ия кръг на Бундеслигата на 17 октомври. Отборът се завърна към победите на 20 октомври с успех с 2:1 срещу Сабах в Баку в Шампионска лига. В Бундеслигата на 24 октомври Борусия надделя с 1:0 у дома срещу Айнтрахт (Франкфурт) в 7-ия кръг, а на 27 октомври спечели с 3:2 срещу Вердер (Бремен) във втория кръг за Купата на Германия.

Сблъсъкът между първия и втория в класирането е пряк дуел за лидерството в Бундеслигата. Байерн разполага с най-нападателния актив в първенството до момента със своите 25 отбелязани гола, докато Борусия (Дортмунд) пристига в Мюнхен с най-стабилната защита в лигата, допуснала едва 4 попадения в 7 срещи.

Луис Диас е един от отсъстващите звездни футболисти за Байерн, тъй като колумбиецът е извън строя до ноември заради контузия на сухожилието. Огромен импулс за домакините обаче е фактът, че Хари Кейн е напълно готов да се завърне сред стартовите единадесет за първи път, след като в понеделник спечели „Златната топка“.

Дортмунд ще продължи да бъде без дълготрайно контузените Емре Джан, Янис Константелиас и Джъстин Лерма, докато Константинос Карецас все още се възстановява от травма в глезена и също ще пропусне срещата.

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Снимки: Gettyimages