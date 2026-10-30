Победи за Преслав Петков и Дамян Колев в Бундеслигата

Юношите на Левски София Преслав Петков и Дамян Колев записаха победи в Бундеслигата.

Дюрен" на първия се наложи с 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) при гостуването си на Карлсруе. Петков игра като титуляр. Централният блокировач се отчете с 8 точки (1 блок).

Дюрен оглавява временното класиране с 3 победи и 9 точки.

Лудвигсбург на Колев е четвърти с 2 успеха и 6 точки.

Втория либерото и съотборниците му постигнаха с 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) във визитата на Мюнхен.

Дамян игра цял мач и записа 43 процента позитивно и перфектно посрещане.

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