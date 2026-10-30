Нефтохимик 2010 разиграва томбола сред зрителите на мача с Локомотив Авия

Действащият носител на Купата на България, вицешампион и финалист за Купата на страната ВК Нефтохимик 2010 излиза днес в 19,30 ч. в зала "Младост" в Бургас в първия си домакински мач за сезона. Съперник във втория от мъжкото волейболно първенство Супер волей е Локомотив Авиа (Пловдив).

След втория гейм на срещата ще има томбола, в която ще се разиграват състезателна фланелка на капитана Стефан Чавдаров и клубен шал. Всеки зрител, закупил билет с място за мача с Локомотив Авиа - независимо дали онлайн или на каса, ще получи с показване на билета си номер за томболата на входа на игралната зала.

ВК Нефтохимик 2010 организира томболата заедно с партньора си "Красико" - фирмата за спортна екипировка, която облича всички волейболисти на клуба.

Учащи до 10 години и пенсионери могат да закупят своите билети само на каса, която отваря днес един час преди началото на двубоя - в 18,30.

Деца до 10 г. влизат безплатно, но за тях няма запазено място и съответно не могат да участват в томболата.

На почивката между втория и третия гейм днес ВК Нефтохимик 2010 ще представи 57-те момичета от девическото направление на клуба, което бе открито това лято, заедно със старши треньора им Иван Атанасов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google