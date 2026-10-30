БФВ утвърди международния календар и селекционерите при подрастващите

Българската федерация по волейбол утвърди международния календар на националните отбори при подрастващите за 2027 година в мъжкото и женското направление. Заедно с предстоящите състезания бяха потвърдени и селекционерите на представителните ни тимове, които запазват досегашния си състав.

Важен акцент в решението е, че Венцислав Симеонов ще поеме и националния отбор за мъже до 22 години, който ще бъде изграден на основата на състава на U20, с преобладаващо участие на състезатели, родени през 2008 г. и по-малки. По този начин се цели да бъде осигурена приемственост между двете възрастови формации и последователност в работата с младите състезатели при преминаването им в следващата възрастова група.

МЪЖКО НАПРАВЛЕНИЕ

U22: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство – 8–11 юли 2027 г. Селекционер: Венцислав Симеонов.

U20: Европейско първенство в Хърватия и Черна гора – 21–30 юли 2027 г. Селекционер: Венцислав Симеонов.

U19: Световно първенство в Пуне, Индия – 16–26 август 2027 г. Бронзовите медалисти от Европейското първенство за мъже до 18 години продължават подготовката си под ръководството на същия селекционер – Мирослав Живков.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия – 24 юли – 1 август 2027 г. Селекционер: Иван Станев.

U16: Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство – 13–17 януари 2027 г. в Анкара, Турция. Втори кръг – 22–25 април 2027 г. При класиране финалният турнир ще се проведе от 3 до 12 септември 2027 г. в Албания и Косово. Селекционер: Николай Хаджииванов.

ЖЕНСКО НАПРАВЛЕНИЕ

U20: Втори кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство – 21–24 януари 2027 г. в Италия и Малта. Селекционер: Денислав Димитров.

U19: Световните шампионки от 2025 г. ще защитават титлата си на Световното първенство в Астана, Казахстан, което ще се проведе от 5 до 15 август 2027 г. Селекционер: Атанас Петров.

U18: Европейски олимпийски фестивал в Италия – 24 юли – 1 август 2027 г. Селекционер: Антон Василиев.

**U16: **Първи кръг на зоналната квалификация за Европейското първенство – 13–17 януари 2027 г. в Черна гора. Втори кръг – 22–25 април 2027 г. Финалният турнир ще се проведе от 6 до 15 август 2027 г. в Словакия и Унгария. Селекционер: Евелина Цветанова.

Предстоящата година ще предложи на националните ни отбори поредица от важни международни състезания - европейски и световни първенства, зонални квалификации и участие в Европейския олимпийски фестивал. Подготовката за тях ще продължи с фокус върху развитието на състезателите и изграждането на устойчиви отбори за следващите етапи от спортния им път.

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