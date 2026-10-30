Карло Анчелоти отговори на Барселона за повиквателната за Рафиня

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти остава непреклонен, а притесненията в лагера на Барселона продължават да растат. Италианският наставник включи Рафиня в състава на Бразилия за предстоящите двубои на тима през ноември, когато "селесао" ще изиграе две контроли в Сингапур. На „Камп Ноу“ не са особено доволни, защото капитанът едва наскоро се възстанови от контузия и започна да играе редовно.

Намиращият се в процес на сериозно обновяване бразилски тим ще се изправи срещу Япония в събота, 14 ноември, а три дни по-късно, във вторник (17 ноември), ще премери сили и с домакините, които заемат 149-о място в актуалната ранглиста на ФИФА от общо 211 национални отбора. Това означава, че офанзивният футболист на каталунците ще трябва да пропътува близо 22 000 километра за двубоите в Азия.

По време на пресконференцията в централата на Бразилската футболна конфедерация в Бара да Тижука, Рио де Жанейро, Анчелоти бе попитан за недоволството на клубния президент на Барселона Жоан Лапорта. Причина за раздразнението на каталунския ръководител бе контузията, която Рафиня получи на 29 септември в контролата срещу Австралия в Бризбейн, след която все още не е възвърнал оптималната си игрова форма.

Лапорта вече изрази острото си несъгласие с натовареността, подчертавайки, че клубовете търпят "огромни щети" от мачовете на националните гарнитури. Президентът на "блаугранас" бе възмутен от продължителността на последния международен прозорец, включващ три мача за Бразилия и четири за европейските тимове, участващи в Лигата на нациите.

„Поддържаме коректни взаимоотношения както с бразилските, така и с европейските клубове и редовно обменяме информация за състоянието на играчите. Като цяло диалогът ни е добър“, отговори Анчелоти, като категорично отрече Барселона или който и да е друг клуб да е изпращал специално искане за почивка на свои футболисти за ноемврийските срещи.

„Нямаме индивидуални молби, а и нямаме нужда от такива. В паузите на ФИФА винаги ще викаме играчите, които смятаме за ключови за бразилския национален отбор“, подчерта със строг тон италианският специалист.

Въпреки това Анчелоти и федерацията направиха известен компромис с местните клубове, които се намират в заключителната фаза на първенството Бразилейрао. „Това е много деликатен период за тях, затова повикахме само по един състезател от отбор, а от съставите на Фламенго и Палмейрас въобще не взехме никого, тъй като те са в директна битка за титлата“, поясни селекционерът.

Преди това бившият наставник на Реал Мадрид разясни логиката зад избора си да разчита на номер „11“ от Барселона. Бразилия се опитва да интегрира нови лица след разочарованието на последното Световно първенство, където отпадна на осминафиналите от Норвегия.

„Започнахме проект за подмладяване и моментът за това е идеален. През септември стартирахме с проби на по-млади таланти и продължаваме да наблюдаваме тези, които представляват бъдещето на отбора. Направихме балансирана селекция, включваща деветима играчи в олимпийска възраст и общо петнадесет състезатели под 23 години“, коментира Анчелоти.

Селекционерът обаче наблегна на факта, че гръбнакът на състава трябва да се запази. „Избрахме петима футболисти, които бяха част от тима на Световното първенство и ще играят водеща роля в новия цикъл с предстоящите Копа Америка и следващ Мондиал. Това са Маркиньос, Габриел Магаляеш, Бруно Гимараеш, Винисиус Жуниор и Рафиня. Що се отнася до Дъглас Сантош, той отново е с нас заради много силното си представяне на Мондиала“, допълни наставникът.

Попитан дали планира да използва Рафиня като централен нападател – роля, която бразилецът изпълнява този сезон в Барселона и в която бе тестван при контузията си срещу Австралия – Анчелоти избегна директен отговор: „Разполагаме с поливалентни офанзивни футболисти, които успешно могат да покриват няколко позиции на терена.“

Специалистът бе далеч по-ясен относно базовата постройка, която ще приложи срещу Япония и Сингапур: „Съсредоточавам се върху нашите възможности, а не върху качествата на съперниците ни. Ще продължим да играем с трима полузащитници и трима играчи в предни позиции.“ С това той категорично охлади идеята за преминаване към схема с четирима изявени нападатели – експеримент, който не даде очаквания резултат както на Световното първенство, така и в контролата с австралийците.

¿Qué te parece que Raphinha haya sido convocado con Brasil a pesar de sus problemas físicos originados con la 'Canarinha'? https://t.co/hbEfQlTTeb — BeSoccer (@besoccer_ES) October 30, 2026

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