Честит 18-и рожден ден на Иван Иванов!

На 30 октомври рожден ден празнува националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов който днес навършва 18 години!

Иван Иванов изпраща изключително успешни години, в които записа името си в историята на българския и световния тенис. През 2025 г. той триумфира с титлите на сингъл при юношите на „Уимбълдън" и US Open, превръщайки се в първия тенисист след Сън Чун-Шин през 2018 г., който печели два трофея от Големия шлем в рамките на един сезон. Иванов стана и едва вторият българин с титла от Големия шлем при юношите след Григор Димитров.

Българинът постигна впечатляващите 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и оглавяваше световната ранглиста за юноши в продължение на 47 седмици. През същия сезон той достигна до полуфиналите на „Ролан Гарос", спечели титлите на сингъл и на двойки на турнир от категория J300 на ITF във Франция и игра финал на престижната надпревара от категория J500 в Милано.

За изключителните си постижения Иван Иванов получи наградата на Международната тенис федерация (ITF) за световен шампион при юношите за 2025 година. На специалната церемония „World Tennis Champions Awards" в лондонския музей „Виктория и Албърт" той стана първият български тенисист, удостоен с престижното отличие в тази категория.

През май 2025 г. Иванов направи важна крачка към мъжкия тенис, като спечели първата си титла на сингъл при мъжете на турнир в Сентендре, Унгария, с награден фонд 15 000 долара. През септември същата година той дебютира за националния отбор на България за Купа „Дейвис" при победата над Финландия.

През 2026 г. младият българин продължи възходящото си развитие. Иванов спечели титла на турнир от категория M25 в Тарагона, Испания, и затвърди позициите си в професионалния тенис. С постоянството и силните си изяви той достигна до нов връх в кариерата си – рекордното за него №459 в световната ранглиста на ATP при мъжете.

От Управителния съвет на Българската федерация по тенис пожелаха на Иван Иванов крепко здраве, щастие, вдъхновение и още много успехи!



"Нека продължава да преследва мечтите си с увереност и постоянство, да покорява нови върхове и да има безброй щастливи моменти както на корта, така и извън него!", написаха от БФТ в официалния си сайт.

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