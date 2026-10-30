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Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Истанбул

  • 30 окт 2026 | 14:33
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Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Истанбул

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 40 хиляди долара.

20-годишната българка, която е поставена под номер 8 в основната схема, отстъпи пред Анна Кубарева (Беларус) с 1:6, 3:6 за час и 20 минути на корта.

Енчева допусна по два пробива във всеки от сетовете и не успя да остане конкурентна на съперничката си в хода на двубоя.

Така приключи българското участие в надпреварата, след като вчера и Беатрис Спасова отпадна във втория кръг.

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