SESAME става генерален партньор на Висшата лига по волейбол

Българският клубен волейбол прави следваща важна крачка в своето развитие. SESAME, един от водещите оператори в игралната индустрия в България, и НВЛ-мъже обявяват стратегическо партньорство, в рамките на което компанията става генерален партньор на Висшата лига по волейбол. От новия сезон първенството ще носи името SESAME Висша лига, а турнирът за Купата на България, в който участват клубове от второто и третото ниво на мъжкия волейбол, ще се провежда под името SESAME Купа на България по волейбол.

Партньорството идва в ключов момент за развитието на Висшата лига, която постепенно затвърждава позициите си като важна част от професионалния мъжки клубен волейбол в България. Новото сътрудничество ще подкрепи усилията на НВЛ-мъже за повишаване на спортно-техническото ниво на първенството, подобряване на организационните стандарти, внедряване на иновации, както и за привличане на по-широк зрителски интерес.

„Радвам се, че успяхме да постигнем това стратегическо партньорство, което ще ни позволи да надграждаме идеите си за развитието на клубния волейбол и Висшата лига. С всяка изминала година нивото на първенството се повишава, зрителският интерес расте, а клубовете стават все по-привлекателни за партньорство. Това естествено повишава и очакванията към нас. От НВЛ-мъже вече предприехме сериозни действия и инвестиции, а с партньорите ни от SESAME ще можем да реализираме заложените цели по-бързо и ефективно. Посоката ни е ясна - по-силно първенство, по-добри условия за клубовете, по-висока конкуренция, повече зрителски интерес и модернизиране на организацията. Както сподели един мой колега за предприетите промени: „Досега вървяхме стъпка по стъпка напред, а сега отидохме директно на дълъг скок". Със сериозни партньори подготовката за този скок е по-лесна. Благодаря на SESAME, че се включва активно в развитието на един от най-успешните колективни спортове в България", заяви Живко Желев, президент на НВЛ-мъже.

За SESAME новото партньорство е естествено продължение на дългосрочната стратегия на компанията за подкрепа на българския спорт. След ангажиментите си към футбола и баскетбола, SESAME разширява присъствието си и във волейбола, като поставя акцент върху развитието на клубните първенства, конкурентната спортна среда и създаването на устойчиви условия за професионален спорт.

„Спортът заема важно място в дългосрочната стратегия на SESAME и за нас е от значение партньорствата ни да имат реална стойност за неговото развитие. Във волейбола ни привлече ясната визия на ръководството на НВЛ и конкретните действия за повишаване на нивото на клубните първенства.

Вярваме, че силният професионален спорт се изгражда чрез добре организирани първенства, конкурентна среда и устойчив модел на развитие. Именно затова решихме да подкрепим Висшата лига - първенство с потенциал да повишава качеството на клубния волейбол и да създава повече възможности за изява на състезателите в мъжкия спорт. Българският волейбол има сериозни традиции и успехи на международната сцена. Убедени сме, че развитието на клубните първенства е важна част от запазването и надграждането на тези постижения. За SESAME е удоволствие да бъде партньор в този процес и да допринася за утвърждаването на волейбола като един от водещите колективни спортове в България", заяви Лъчезар Петров, изпълнителен директор на SESAME.

Новото партньорство поставя основата за следващ етап в развитието на SESAME Висша лига и SESAME Купа на България по волейбол. Общата амбиция е двата турнира да продължат да повишават спортното си ниво, да създават по-добри условия за клубовете и състезателите и да привличат все по-голям интерес към българския мъжки клубен волейбол.

Сезонът в SESAME Висша лига стартира утре - 31 октомври, поставяйки началото на нов етап в развитието на второто ниво на мъжкия клубен волейбол в България.

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