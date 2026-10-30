Реал Мадрид пренаписа историята на Евролигата с впечатляваща победна серия

Реал Мадрид започна трудно сезона с три поредни загуби, но напълно обърна хода на кампанията си в Евролигата. С победата си с 95:76 над Фенербахче в четвъртък Реал Мадрид записа шестата си поредна победа, като отново демонстрира доминиращо представяне в атака.

Отборът вече е отбелязал 95 или повече точки във всеки от последните си пет мача в Евролигата, с което влезе в историята.

В момента отборът се води от гарда Тео Маледон, който се превърна в един от най-добрите играчи в Евролигата този сезон, като в девет мача има средно 16,3 точки, 5,2 асистенции, 4 борби и коефициент на полезно действие (PIR) от 20,4.

Ветеранското дуо на кралския клуб – Валтер Таварес и Факундо Кампацо – също е в отлична форма в началото на сезона.

Таварес има средно 10,2 точки, 7,4 борби и 1,2 блока на мач досега, докато Кампацо отбелязва 9,7 точки, 4,9 асистенции и 2,3 борби в първите си девет мача.

Те ще се опитат да продължат впечатляващата си серия в 10-ия кръг, когато приемат настоящия лидер в Евролигата Панатинайкос, който е загубил само веднъж в първите си осем мача.

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Снимки: Gettyimages