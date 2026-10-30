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Обраха играч на Евертън по време на победата над Нюкасъл

  • 30 окт 2026 | 13:04
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Обраха играч на Евертън по време на победата над Нюкасъл

Нападателят на Евертън Тиерно Бари и неговото семейство са станали жертва на обир в дома им по време на двубоя срещу Нюкасъл за Карабао Къп. Футболистът беше на терена при победата с 3:1, а докато той и близките му бяха на стадиона, крадци проникнали в жилището им и отнесли ценни вещи. Партньорката на французина Шарлийн разкри за случилото се в социалните мрежи, като описа преживяното като изключително неприятно и травмиращо за семейството. Тя подчерта, че по време на обира в къщата не е имало никого, и призова хората, които разполагат с информация или са забелязали подозрителна активност в района, да се свържат с тях. Семейството дори е готово да предложи финансово възнаграждение за информация, която помогне за откриването на извършителите.

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Бари и Шарлийн имат едногодишна дъщеря. Случаят е поредният от серията посегателства срещу домовете на футболисти в Англия. Само три дни по-рано е бил обран и домът на полузащитника на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт, а по-рано през месеца крадци са проникнали и в имението на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, докато той е бил ангажиран с мач срещу Комо.

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Снимки: Gettyimages

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