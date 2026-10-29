Нюкасъл направи нов гаф и отпадна от Карабао Къп

Отборът на Нюкасъл продължи с кошмарното си представяне през сезон 2026/2027 и отпадна в четвъртия кръг в турнира за Карабао Къп. "Свраките" през миналия сезон бяха на крачка от големия финал в надпреварата, но сега напуснаха турнира още във фазата на осминафиналите след поражение с 1:3 при гостуването на Евертън на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул.

Така "черно-белите" записаха четвърта загуба в последните си шест мача и продължават да са далеч от мечтаното ново начало, което бяха запланували за настоящата кампания.

Job done. ✅ 🔵 We'll face @ftfc in the last eight of the @Carabao_Cup. https://t.co/gymZs5UzMM — Everton (@Everton) October 29, 2026

До самия край те така и не намериха отговор и "карамелите" вкараха три безответни гола. Джеймс Гарнър откри резултата в 34-ата минута, а в 45-ата Хейдън Хакни покачи.

След почивката един гол отбеляза и Тиерно Бари в 69-ата, с което окончателно уби интригата.

Чак в 89-ата минута Дан Бърн върна попадение, но вече бе прекалено късно за каквото и да е.

Двата отбора ще се срещнат отново след броени дни, като този път това ще се случи в рамките на Премиър лийг. Този двубой предстои на "Сейнт Джеймсис Парк" и ще бъде на 2 ноември (понеделник) от 22:00 часа българско време.

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Евертън от своя страна има златен шанс да атакува финалната четворка в третия по сила турнир на Острова, тъй като на четвъртфиналите ще се изправи срещу единствения представител на ешалон извън елитната Премиър лийг. Това е четвъртодивизионният Флийтууд, а двата тима ще премерят сили на 14 декември, като тогава "карамелите" ще бъдат гости.

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