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Ауди обяви раздялата с ключова фигура след близо 40 години в отбора

  • 30 окт 2026 | 11:25
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Отборът на Ауди потвърди, че Беат Цандер ще напусне организацията в края на декември 2026 година, с което ще бъде сложен край на впечатляващата му 39-годишна служба в Хинвил.

Раздялата е част от цялостното преструктуриране на оперативната дейност на тима с оглед подготовката за сезон 2027.

Цендер се присъединява към Заубер Моторспорт още през 1988 година и е важна част от програмата за спортни автомобили, завоювала триумф в престижната надпревара „24-те часа на Льо Ман“, както и титлите в Световния шампионат за спортни автомобили през 1989 и 1990 година.

През 1993 година той влиза във Формула 1 заедно с отбора, а на следващата година е назначен за тийм мениджър – отговорност, която изпълнява в продължение на повече от две десетилетия.

През 2018 година швейцарецът (на горната снимка през 2024 година) стана част от Управителния комитет, а в последно време ръководеше дейностите по съхраняване на историческото наследство на тима като директор по специалните програми и операции.

В рамките на почти 40-годишния си престой в Хинвил Цандер работи с редица изтъкнати състезатели и бе ментор на пилоти от световна класа като Кими Райконен, Фелипе Маса, Себастиан Фетел, Роберт Кубица и Шарл Леклер.

Ауди обяви ключово ръководно назначение в края на дебютния си сезон във Формула 1
Ауди обяви ключово ръководно назначение в края на дебютния си сезон във Формула 1

Равносметката от забележителната му кариера включва 36 състезания в Световния шампионат за спортни автомобили и внушителните 601 поредни старта във Формула 1.

От тима изразиха дълбока признателност към Цандер за всеотдайната работа, изтъквайки, че през всичките тези години той нито за миг не е изневерил на „своя професионализъм, неизтощимия си състезателен дух и стремежа към победата“.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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