Ауди обяви ключово ръководно назначение в края на дебютния си сезон във Формула 1

Ауди Формула Рейсинг обяви назначението на Томас Фюр за нов главен изпълнителен директор на организацията.

Германският специалист ще поеме официално поста в базата в Нойбург на 1 ноември и ще отговаря за цялостното ръководство на проекта на марката във Формула 1. Фюр притежава над тридесетгодишен международен опит в сферата на инженерните науки и управлението. Професионалният му път включва и позицията на управляващ директор в Мерцедес-AMG High Performance Powertrains между 2009 и 2012 година.

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Промяната по върховете на структурата идва в момент, когато екипът довършва своя дебютен сезон в шампионата, където в момента се намира на осмо място при конструкторите. От тима поясниха, че новото назначение ще позволи на главния технически директор Стефан Драйер да насочи цялото си внимание към развитието на задвижващата система за болидите от Формула 1. Главният оперативен директор Кристиан Фойер ще продължи да ръководи ежедневните операции в централата в Нойбург.

„Поставихме солидни основи в Нойбург, разработвайки от нулата първия двигател на Ауди за Формула 1“, заяви ръководителят на тима Матиа Биното.



„Томас разбира както техническото предизвикателство, така и изискванията за изграждане и водене на високорезултатни екипи. Убеден съм, че той ще има ключова роля за разрастването на отбора и превръщането ни в най-добрия производител във Формула 1. Очаквам с огромно нетърпение присъединяването му към екипа.“

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Снимки: Gettyimages