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Бургас и София приемат Волейболната лига на нациите през 2027 и 2028

  • 30 окт 2026 | 11:14
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Управителният съвет на Българската федерация по волейбол одобри София за град, с който БФВ ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Предвижда се срещите да се проведат в периода 20-24 май в „Арена София“.

Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за Олимпийските игри. Лигата на нациите е сред турнирите с най-голяма тежест при формирането на световната ранглиста, която има съществено значение за олимпийското класиране. Затова домакинството на кръг от надпреварата в България би дало възможност на националния отбор да играе пред родна публика в ключов за олимпийската квалификация период.

Управителният съвет определи и Бургас за домакин на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2027 година. България ще приеме срещите от втората седмица на турнира, като предвиденият период е 18–27 юни. За провеждането на състезанието се планира увеличаване на капацитета на „Арена Бургас“ от 6300 на 7300 седящи места.

Българска федерация по волейбол продължава своята политика в подпомагането на клубовете в частта с покриване на съдийски такси.

В рамките на обсъжданията Съдийската комисия акцентира върху доброто взаимодействие с президента на федерацията Любомир Ганев и членовете на Управителния съвет, както и върху създадените условия за самостоятелна и конструктивна работа. Представителите на комисията подчертаха значението на тази работна среда за последователното изпълнение на поставените цели и за развитието на съдийската дейност в българския волейбол.

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Снимки: Sportal.bg

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