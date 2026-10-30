Ониека Оконгву поведе Атланта към труден успех над Кливланд

Ониека Оконгву отбеляза рекордните за сезона си 29 точки и овладя 12 борби, за да изведе Атланта Хоукс до драматична победа със 114:111 над Кливланд Кавалиърс.

С този триумф "ястребите" прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби и изравниха баланса си на 3-3. В същото време Атланта спря победната поредица от три мача на Кливланд, като съперникът им вече е с актив от 3-2.

Донован Мичъл съкрати аванса на домакините само до една точка след успешен пробив 20,6 секунди преди края. Никейл Алекзандър-Уокър обаче върна преднината от три точки за Атланта с два точни наказателни удара 15,3 секунди преди сирената. В последното си притежание Мичъл опита два изстрела за изравняване от далечна дистанция, но и при двата не сполучи.

Onyeka Okongwu 29 PTS (11-17 FG, 4-6 3P), 12 REB (5 OREB), 2 AST, 1 STL, 1 BLK vs. Cavs He said the Hawks don’t need a new center. https://t.co/ZZTV4qfNUC — Role Player Performances (@BenchHighlights) October 30, 2026

Алекзандър-Уокър допринесе с 25 точки за успеха, докато влезлият от пейката Аарън Уигинс добави 20 точки при 8 от 14 успешни стрелби от игра. За Кливланд най-резултатен бе Джеймс Хардън с 24 точки, а Мичъл се отчете с 22. Сам Мерил реализира 4 от своите 8 опита от зоната за три точки.

DONOVAN MITCHELL FOR THE TIE 🔥🔥🔥 https://t.co/m4NojaNO1L — BrickCenter (@BrickCenter_) October 30, 2026

Кливланд започна силно и натрупа аванс от 15 точки в първата четвърт, което бе четвърти пореден мач, в който Атланта допуска подобно изоставане. Скромните 16 точки на Хоукс в откриващия период бяха най-ниската им резултатност за една четвърт през този сезон. Домакините обаче бързо промениха развоя, ограничавайки Кливланд до същия минимум от 16 точки във втората част. С впечатляваща серия от 19:2 точки Атланта превърна пасива си от 24:35 в преднина от 43:37.

NAW with the euro-step! 🔥 Nickeil Alexander-Walker has 18 points through three quarters, and the Hawks lead by 7 going into the fourth! https://t.co/SxutIugAaT — NBA TV (@NBATV) October 30, 2026

Срещата беше втората част от двойна баскетболна вечер в "Стейт Фарм Арена", след като по-рано Атланта Дрийм победи Голдън Стейт Валкирийс с 80:69 в шестия мач от финалната серия на Женската НБА.

James Harden doing James Harden things 😮‍💨 📺: Cavaliers vs. Hawks LIVE on SN1 or stream on Sportsnet+ https://t.co/c3Rc1CrDok — Sportsnet (@Sportsnet) October 30, 2026

В събота вечер Кливланд гостува на Милуоки Бъкс, а Атланта ще пътува за визита на Ню Орлиънс Пеликанс.

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