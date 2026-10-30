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Паула Бадоса отпадна на четвъртфиналите в Гуанджоу

  • 30 окт 2026 | 10:50
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Паула Бадоса отпадна на четвъртфиналите в Гуанджоу

Паула Бадоса приключи участието си на WTA 250 турнира на твърда настилка в Гуанджоу след драматичен обрат и поражение от британката Хариет Дарт с 6:3, 2:6, 4:6.

Бадоса демонстрира добра игра в първия сет и заслужено го затвори при 6:3. Във втората част обаче Дарт пое контрола върху събитията на корта и изравни резултата след 6:2. В решителния трети сет физическото състояние и прекъсванията оказаха своето влияние, а британката реализира ключови пробиви, за да спечели с 6:4 и да подпечата крайния си успех.

С този триумф Хариет Дарт вече води с 2-1 победи срещу Паула Бадоса. Предишният им мач от Юнайтед Къп през 2023 година бе спечелен от Бадоса с 2:1 сета, но днешният успех в Гуанджоу затвърди предимството на британката в това съперничество.

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