Мемфис продължи перфектния си старт на сезона, Камерън Бузър с първи трипъл-дабъл

Камерън Бузър записа своя първи трипъл-дабъл в НБА, след като се отчете с 18 точки, 12 борби и 12 асистенции, а неговият Мемфис Гризлис надигра категорично Портланд Трейл Блейзърс със 124:103 като гост. С този успех тимът от Мемфис запази перфектния си баланс от началото на сезона и вече е с актив от 5 победи и 0 загуби.

Още седем играчи на победителите завършиха с двуцифрен точков актив, като трима от тях се включиха от пейката. Айзея Стюарт поведе резервите с 18 точки. За състава на домакините най-резултатен бе Дени Авдия, който приключи срещата с 24 точки, 9 борби и 7 асистенции.

CAM BOOZER TRIPLE-DOUBLE. GRIZZLIES STAY UNDEFEATED. Boozer (18p, 12r, 12a) becomes the second-youngest NBA player to ever record a triple-double, propelling the @memgrizz to their first 5-0 start since the 2014-15 season! https://t.co/TX7La2PPTL — NBA (@NBA) October 30, 2026

Джа Морант записа 14 точки и 3 асистенции за 23 минути на паркета в първия си двубой срещу своя бивш тим, но напусна преждевременно в четвъртата четвърт заради травма в задната част на бедрото и не се завърна в игра.

Междувременно Деймиън Лилард изпита сериозни затруднения при стрелбата, реализирайки едва 3 от своите 13 опита от игра, след като само преди мач бе героят за своя отбор с победна тройка срещу Лос Анджелис Лейкърс.

All love between Ja and his former Grizzlies teammates 🤝 https://t.co/v1yjiTALO2 — NBA (@NBA) October 30, 2026

При крехък аванс от 2 точки за Мемфис, гостите нанесоха своя удар с мощна серия от 10:0, повеждайки с 87:75 при оставащи 2:09 минути в третата четвърт. Точна стрелба от далечна дистанция на Зак Иди 9:47 минути преди финалната сирена покачи разликата на 96:85 в полза на Гризлис и принуди щаба на Портланд да вземе таймаут.

Морант намали изоставането до 96:87 веднага след прекъсването, но отговорът на Мемфис не закъсня. Обявеният за „Играч на седмицата“ в Западната конференция Тай Джеръм вкара два поредни коша, за да направи резултата 101:89. Джеръм приключи с 10 точки при стрелба 3 от 12 от полето, забавяйки темпото след силния си старт на кампанията.

В заключителните минути двата отбора пуснаха резервите си, а Мемфис доминираше напълно в последната четвърт, спечелена с 33:20, за да оформи крайния разгром.

В събота Портланд ще гостува на Юта, докато Мемфис ще се изправи като гост срещу Сакраменто.

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