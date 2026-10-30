Пеликанс записаха първа победа за сезона след силен мач на Джеремая Фиърс срещу Сакраменто

Джеремая Фиърс изигра впечатляващ двубой и завърши с 22 точки, рекордните в кариерата му 13 асистенции и 8 борби, извеждайки Ню Орлиънс Пеликанс до победа със 132:120 над Сакраменто Кингс в мач от редовния сезон на НБА.
Зайън Уилямсън също бе на висота и се отличи с изключителна ефективност в предно поле, вкарвайки 22 точки при стрелба 10 от 12 от игра, като всяко едно от неговите успешни попадения бе реализирано от подкошието. Трей Мърфи Трети допринесе за успеха с 18 точки. Резервите на Пеликанс изиграха ключова роля за развоя на събитията, като надиграха пейката на „кралете“ с категоричното 41:8 и подпечатаха първия триумф за отбора под ръководството на новия наставник Джамал Мозли.
За Сакраменто новобранецът Дариъс Акъф Младши реализира най-доброто постижение в кратката си кариера, нанизвайки 34 точки в комбинация с 12 асистенции. Домантас Сабонис, който влезе в срещата като лидер в НБА по овладени топки със средно 16,5 на мач, се отчете с 15 борби и 7 асистенции, но същевременно извърши и 7 грешки.
Неточностите се оказаха сериозен проблем за тима на гостите, които предадоargc владението на топката общо 25 пъти през срещата.
Силното представяне на Фиърс на гардовата позиция се оказа от първостепенно значение за домакините, които трябваше да се справят без контузения в глезена Джордан Пуул и отсъстващия заради раждането на детето си Дежонте Мъри.
Ню Орлиънс овладя контрола върху срещата 1:45 минути преди края на първото полувреме, когато наказателни удари на Мърфи изведоха тима напред при 55:54. На почивката резултатът бе 63:61 в полза на Пеликанс, които след това нанесоха своя решителен удар в средата на третата четвърт със смазваща серия от 16:2, включваща шест точки на Уилямсън и пет на Мърфи.
След това поражение Сакраменто остава без спечелен мач от началото на сезона с баланс от 0-5. В събота вечер Кингс гостуват на Мемфис, докато Пеликанс приемат тима на Атланта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google