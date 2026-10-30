Пеликанс записаха първа победа за сезона след силен мач на Джеремая Фиърс срещу Сакраменто

Джеремая Фиърс изигра впечатляващ двубой и завърши с 22 точки, рекордните в кариерата му 13 асистенции и 8 борби, извеждайки Ню Орлиънс Пеликанс до победа със 132:120 над Сакраменто Кингс в мач от редовния сезон на НБА.

Зайън Уилямсън също бе на висота и се отличи с изключителна ефективност в предно поле, вкарвайки 22 точки при стрелба 10 от 12 от игра, като всяко едно от неговите успешни попадения бе реализирано от подкошието. Трей Мърфи Трети допринесе за успеха с 18 точки. Резервите на Пеликанс изиграха ключова роля за развоя на събитията, като надиграха пейката на „кралете“ с категоричното 41:8 и подпечатаха първия триумф за отбора под ръководството на новия наставник Джамал Мозли.

JEREMIAH FEARS STUFFED THE STAT SHEET! 🔥 22 PTS 🔥 8 REB 🔥 13 AST 🔥 2 STL 🔥 4 BLK 🔥 3 3PM 🔥 NOP W He becomes just the fourth player in @PelicansNBA franchise history to record 20+ PTS, 10+ AST, 2+ STL and 2+ BLK in a game... joining Jrue Holiday, Lonzo Ball and Baron Davis! — NBA (@NBA) October 30, 2026

За Сакраменто новобранецът Дариъс Акъф Младши реализира най-доброто постижение в кратката си кариера, нанизвайки 34 точки в комбинация с 12 асистенции. Домантас Сабонис, който влезе в срещата като лидер в НБА по овладени топки със средно 16,5 на мач, се отчете с 15 борби и 7 асистенции, но същевременно извърши и 7 грешки.

Неточностите се оказаха сериозен проблем за тима на гостите, които предадоargc владението на топката общо 25 пъти през срещата.

ZION WILLIAMSON COAST TO COAST DUNK. 🔥 https://t.co/tMzp4SauNj — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 30, 2026

Силното представяне на Фиърс на гардовата позиция се оказа от първостепенно значение за домакините, които трябваше да се справят без контузения в глезена Джордан Пуул и отсъстващия заради раждането на детето си Дежонте Мъри.

Ню Орлиънс овладя контрола върху срещата 1:45 минути преди края на първото полувреме, когато наказателни удари на Мърфи изведоха тима напред при 55:54. На почивката резултатът бе 63:61 в полза на Пеликанс, които след това нанесоха своя решителен удар в средата на третата четвърт със смазваща серия от 16:2, включваща шест точки на Уилямсън и пет на Мърфи.

DARIUS ACUFF JR. ONE-HAND JAM 💥 He leads all scorers with 12 PTS (4-5 FGM) on NBA League Pass! https://t.co/3aMv4LN25F — NBA (@NBA) October 30, 2026

След това поражение Сакраменто остава без спечелен мач от началото на сезона с баланс от 0-5. В събота вечер Кингс гостуват на Мемфис, докато Пеликанс приемат тима на Атланта.

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