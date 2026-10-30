Сензация в Базел: Ян-Ленард Щруф надви Новак Джокович

Германецът Ян-Ленард Щруф сътвори една от най-големите изненади в кариерата си, след като елиминира Новак Джокович с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) във втория кръг на турнира в зала от сериите АТР 500 в Базел.

Двубоят продължи два часа и 36 минути, като 36-годишният германец записа първа победа срещу носителя на 102 титли от турнири на АТР след осем поредни загуби в преките им срещи. Щруф заложи на изключително агресивен тенис и мощни начални удари, пласирайки 27 аса, включително директна точка при мачбола. Германецът отрази и шестте възможности за пробив, пред които бе изправен, за да си осигури място на четвъртфиналите, където ще срещне португалеца Нуно Боржеш.

Djokovic was stunned by this shot from Stuff 🤯 @Polymarket | #SwissIndoorsBasel https://t.co/vFPqTPE9tt — Tennis Channel (@TennisChannel) October 29, 2026

„Знаех, че трябва да рискувам, нямаше друг начин. Наложи се да покажа най-добрия си тенис, за да имам шанс, тъй като в предишните осем мача той ме побеждаваше много лесно. Изключително съм щастлив и доволен от представянето си“, заяви Щруф след триумфа.

What a win 💫 The moment Struff defeated Djokovic for the first time! #SwissIndoorsBasel https://t.co/AjRABaNkr9 — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Поражението нанесе сериозен удар по надеждите на Джокович за класиране на Финалите на АТР в Торино. По-рано през деня деветият в годишната надпревара Рафаел Ходар отпадна, което отвори път за Джокович да го изпревари с титла в Швейцария. Вместо това сърбинът остава на 319 точки зад испанеца, а до края на редовния сезон остава единствено турнирът от сериите Мастърс в Париж. Джокович дели с Роджър Федерер рекорда за най-много участия на финалния турнир за годината – по 18.

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