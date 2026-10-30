Сензация в Базел: Ян-Ленард Щруф надви Новак Джокович

Германецът Ян-Ленард Щруф сътвори една от най-големите изненади в кариерата си, след като елиминира Новак Джокович с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) във втория кръг на турнира в зала от сериите АТР 500 в Базел.
Двубоят продължи два часа и 36 минути, като 36-годишният германец записа първа победа срещу носителя на 102 титли от турнири на АТР след осем поредни загуби в преките им срещи. Щруф заложи на изключително агресивен тенис и мощни начални удари, пласирайки 27 аса, включително директна точка при мачбола. Германецът отрази и шестте възможности за пробив, пред които бе изправен, за да си осигури място на четвъртфиналите, където ще срещне португалеца Нуно Боржеш.
„Знаех, че трябва да рискувам, нямаше друг начин. Наложи се да покажа най-добрия си тенис, за да имам шанс, тъй като в предишните осем мача той ме побеждаваше много лесно. Изключително съм щастлив и доволен от представянето си“, заяви Щруф след триумфа.
Поражението нанесе сериозен удар по надеждите на Джокович за класиране на Финалите на АТР в Торино. По-рано през деня деветият в годишната надпревара Рафаел Ходар отпадна, което отвори път за Джокович да го изпревари с титла в Швейцария. Вместо това сърбинът остава на 319 точки зад испанеца, а до края на редовния сезон остава единствено турнирът от сериите Мастърс в Париж. Джокович дели с Роджър Федерер рекорда за най-много участия на финалния турнир за годината – по 18.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google