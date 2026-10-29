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Идеално за Джокович: Ходар отпадна в Базел

  • 29 окт 2026 | 17:46
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Идеално за Джокович: Ходар отпадна в Базел

Важни новини за Новак Джокович от Базел. Рафаел Ходар отпадна на осминафиналите на турнира, така че сърбинът вече има отлична възможност да го изпревари в битката за Финалния мастърс в Торино.

Младият испанец отстъпи в четвъртък пред Валантен Вашеро с 6:7 (4), 6:2, 6:7 (5). Рафа определено има за какво да съжалява! В тайбрека на третия сет той водеше с 5:4, но след това допусна две непредизвикани грешки.

Онова, което може да го заболи още повече, е фактът, че в понеделник може да загуби позицията, която в момента му осигурява класиране за Финалния мастърс.

В момента Ходар заема деветото място – позиция, която му дава квота за Торино поради оттеглянето на Яник Синер. В актива си той има 3209 точки.

Зад него се нареждат Алекс де Минор с 2980 и Новак Джокович с 2890 точки.

Ако тази седмица Джокович спечели своята 103-та титла в АТР тура, той ще има със 131 точки повече от Ходар и ще бъде само на 40 точки зад Тиафо, който е осми с 3380.

По този начин Новак би имал отлична изходна позиция преди решителните битки в Париж.

Припомняме, че сърбинът ще се изправи на осминафиналите в сряда срещу Ян-Ленард Щруф, като срещата им няма да започне преди 18:00 часа.

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