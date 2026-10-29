Карлос Алкарас развали победната серия на Басилашвили

Карлос Алкарас надделя над Николоз Басилашвили от Грузия с 6:1, 7:6(11) и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро.

Световният номер три имаше проблеми във втория сет, след което успя да навакса изоставане от 4:6 точки в тайбрека и да стигне до успеха.

За Алкарас, който участва в този турнир от категория ATP 500 за първи път от 2021 г. насам, това бе поредна победа, с която той удължи серията си без загуба на това ниво до 23 мача. Испанецът се стреми към своята четвърта титла за сезона, след като вече триумфира на Откритото първенство на Австралия, в Доха и в Токио.

Седемкратният шампион от Големия шлем пропусна голяма част от сезон 2026 – включително „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ – заради контузия на китката, преди да се завърне на корта по време на US Open.

Седмият в схемата Томи Пол също продължава напред след победа над Лука Дардери от Италия с 6:1, 6:1. Мачът продължи едва 0:49 минути. Американецът ще бъде съперник на Алкарас в следващата фаза.

Поставеният под номер 3 Даниил Медведев преодоля Камерън Нори от Великобритания след 4:6,6:3 7:6 (1).

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