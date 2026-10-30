Следете със Sportal.bg на живо: Три мача в НБА тази нощ

Новият турнирен ден в НБА предлага три срещи, чието развитие ще може да следите на живо в Sportal.bg.

Програмата започва в 2:00 часа българско време с двубоя между Атланта Хоукс и Кливланд Кавалиърс. Домакините заемат седмото място в Източната конференция с баланс 2-3, докато Кавалиърс е пети с три победи и едно поражение.

По същото време Ню Орлиънс Пеликанс приема Сакраменто Кингс в сблъсък между два отбора, които все още търсят първата си победа през сезона. Двата тима са на дъното в Западната конференция и към момента нямат нито една победа.

Последната среща от програмата стартира в 4:00 часа и противопоставя два от отборите с най-силен старт на Запад. Портланд Трейл Блейзърс е четвърти в конференцията с перфектен баланс 3-0, докато Мемфис Гризлис е трети и също няма поражение след четири поредни победи.

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