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Биляна Дудова: Време е и за световна титла в олимпийска категория

  • 29 окт 2026 | 19:08
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Биляна Дудова: Време е и за световна титла в олимпийска категория

Щастлива съм, че успях да спечеля поредното отличие за България. Исках цветът на медала да бъде златен, както винаги целта ми е да бъда шампион. Но медалът си е медал. Това заяви Биляна Дудова пред камерата на БНТ, след като спечели бронзово отличие от световното първенство по борба в Астана.

Бронзов медал за Биляна Дудова от Световното в Астана
Бронзов медал за Биляна Дудова от Световното в Астана

"Беше много тежко и трудно състезание за мен. Може би през цялата ми кариера това беше най-трудната подготовка за това състезание. Преминах през много трудности в личен план, в спортен план, в борбата. Надявам се да ме чакат само хубави мигове. Моята цел е олимпийското злато за България, така че продължавам, чака ме много работа", заяви Дудова.

"Надявам се да мога да тренирам с моя треньор. Искам да му благодаря на Мирослав Гочев, че беше до мен през цялото време. Вярва в мен. Никога не ме предаде. Неотлъчно е до мен. Благодаря му за подкрепата. Благодаря на моя клуб ЦСКА, че винаги бяха до мен и ме подкрепяха. Това е първият медал от голямо първенство за моя нов клуб, така че надявам се занапред да спечеля още много златни медали за тях. Благодаря на господин Гриша Ганчев, че е до мен и ме подкрепя. И вярвам, че най-доброто тепърва предстои", добави четирикратната европейска шампионка.

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"Явно съдбата иска да добавя и бронзов медал в колекцията си, тъй като вече имам златен и сребърен. Време е и за световна титла в олимпийска категория. Така че това е следващата цел пред мен. И поуката е, че борбата е до край. Трябва да давам винаги максимум от себе си",

"Не успях да покажа най-доброто от себе си. Но важното е, че успях да спечеля медал в крайна сметка. Надявам се от тук нататък да започнат нещата да вървят в позитивна посока. Както за борбата, така и за мен. Отново да имам отбор. Да бъда с треньор, който вярва в мен, знае възможностите ми, иска да ме развива, защото аз искам да се развивам, искам да се уча и да радвам България с моите постижения. И да бъда пример за по-младите, защото имаме нужда, когато аз се откажа и другите, да имаме наследници. Ние трябва да се съединим всички заедно, да работим, да мотивираме треньорите да намират нови състезатели, а ние да ги мотивираме с нашите постижения и те да искат да преследват големи цели и медали за България. Така че вярвам, че най-доброто тепърва предстои", каза още трикратната медалистка от световни първенства.

"Благодаря и аз за подкрепата. Този медал го посвещавам на всички хора, които ме обичат и обещавам, че занапред ще печеля още много медали", завърши Биляна Дудова.

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