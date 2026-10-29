Бронзов медал за Биляна Дудова от Световното в Астана

Биляна Дудова спечели бронзов медал от Световното първенство по борба в Астана. Българката се пребори за отличието с успех над Сара Линдборг (Швеция) с резултат 5:2 по-рано днес.

Дудова и Линдборг се срещнаха на тепиха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но четирикратната европейска шампионка удържа преднината си с 4:2 точки. В края на дуела щабът на Линдборг поискаха преразглеждане на ситуация, но изгубиха "челинджа" и така срещата завърши с 5:2 в полза на Дудова.

Това е трети медал за спортистката от Враца от световни първенства. До този момент имаше злато и сребро от шампионати на планетата. Тя стана шампионка в Осло през 2021 г. на 59 кг и се пребори за сребро в Будапеща през 2018 на 57 кг.

В казахстанската столица 29-годишната Дудова надделя над Кавелимве Абрахам (Куба) и Вероника Иванова (Беларус), но на полуфиналите тя отстъпи пред Адауго Нвачукву (САЩ).

В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг). В късния следобед Шамил Мамедов пък ще се бори за бронзово отличие при 65-килограмовите.

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