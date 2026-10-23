Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

Повече от десетилетие след пенсионирането си, легендата Роналдиньо ще обуе отново футболни обувки в мач от третата италианска дивизия през следващия месец. Бившият атакуващ халф подписа с Равена изненадващо през юни, но все още не е записал мач за отбора от Серия "C". Днес оттам обявиха, че 46-годишният бразилец, който за последно игра професионално през 2015-а за Флуминензе, ще дебютира в дербито срещу Форли на 15 ноември.

"Това е събитие, което ще насочи погледа на света към стадион "Бруно Бенели". Целият футболен свят смяташе, че е твърде хубаво, за да е истина, но вместо това сега можем официално да потвърдим грандиозно завръщане. Завръщането на магията, усмивката и таланта, които са пленили поколения фенове, независимо от тяхната лоялност към отбора или футболните им убеждения", се казва в изявление на Равена.

Domenica 15 novembre, Ravenna-Forlì: Ronaldinho sarà tra i convocati e potrebbe tornare a giocare un match ufficiale! https://t.co/T0eluFggAq — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) October 23, 2026

Клубът се управлява от Игнацио Чиприани от ресторантската марка “Чиприани”, който каза, че е негова мечта бразилецът да отбележи последния си гол в кариерата си за отбора. Роналдиньо беше представен на феновете на бляскава церемония на плажа през август, малко преди началото на сезона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages