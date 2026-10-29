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Обири и Кипруто ще защитават титлите си на маратона в Ню Йорк

  • 29 окт 2026 | 16:21
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Обири и Кипруто ще защитават титлите си на маратона в Ню Йорк

Шампионите от миналата година Хелън Обири и Бенсън Кипруто се завръщат на престижния маратон в Ню Йорк тази неделя. Двамата кенийски атлети ще преследват нови победи срещу изключително силна конкуренция в шосейното бягане с платинен етикет на Световната атлетика. Тазгодишното издание на надпреварата е юбилейно, тъй като се навършват точно 50 години от въвеждането на емблематичното трасе, преминаващо през всичките пет района на Ню Йорк.

Двукратната победителка Обири, която през изминалия сезон подобри рекорда на трасето на Маргарет Окайо от 2003 година с време 2:19:51 часа, има шанс да се присъедини към елитната група от жени с поне три победи в Ню Йорк. До момента подобно постижение са записвали единствено легендарните Грете Вайтц с девет триумфа, Мери Кейтани с четири и Пола Радклиф с три.

След трудното си дебютно участие в маратона през 2022 година, когато финишира шеста, базираната в Колорадо двукратна световна шампионка на 5000 метра намери вярната рецепта за улиците на Ню Йорк. Тя триумфира през 2023 година и остана втора през 2024 година, преди да спечели отново през миналия сезон.

И четирите ѝ победи в Големите маратони досега са постигнати на американска земя, като останалите две са в Бостън. По-рано тази година Обири триумфира на полумаратона в Ню Йорк, а при дебюта си на маратона в Лондон през април завърши втора след световния рекорд на Тигст Асефа за изцяло женски бягания, записвайки личен рекорд от 2:15:53 часа.

Кенийката пристига с най-добро време в стартовия списък при жените, от който отпадна олимпийската шампионка Сифан Хасан заради заболяване. Въпреки това на старт ще застанат четири атлетки с постижения под 2:20 часа. Сред тях е шампионката от 2024 година Шейла Чепкируй, която се бори за подиум за трета поредна година, както и Виола Чепту и победителката от 2010 година Една Киплагат.

Нито един лекоатлет при мъжете не е успявал да защити трофея си в Ню Йорк в поредни години след Джон Кагуе през 1998 година. Сега Кипруто е амбициран да сложи край на тази серия и да постигне по-убедителна победа.

През миналия сезон 35-годишният кениец пресече финалната линия за 2:08:09 часа в Сентръл Парк, изпреварвайки сънародника си Александър Мутисо с едва три стотни от секундата в най-оспорвания финал в историята на състезанието.

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Снимки: Gettyimages

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