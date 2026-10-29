Симон Манюел се впуска в предизвикателството на малкия басейн с поглед към олимпийски бенефис

Богатата визитка на Симон Манюел в плуването включва седем олимпийски отличия (две от които златни), 20 медала от световни първенства (13 златни) и седемгодишен статут на най-бързата американка в историята. Въпреки всички тези постижения, тази седмица именитата състезателка се изправя пред ново за нея предизвикателство.

Манюел е сред олимпийските шампиони, заявили участие в квалификациите на американската федерация за Световното първенство на малък басейн в Уестмонт, Илинойс. Първите двама във всяка индивидуална дисциплина печелят квоти за националния отбор, като се осигуряват и допълнителни места на 100 и 200 метра свободен стил за щафетите. Условието е съставът да не надхвърля общо 20 мъже и 20 жени и плувците да са покрили международните нормативи.

Манюел, която участва на олимпийските игри през 2016, 2021 и 2024 година, изключително рядко се е състезавала на 25-метров басейн в метрична система. Официалната статистика на националната федерация отчита нейни предишни участия само в турнирите "Дуел в басейна“ през 2013 и 2015 г., както и на подготвителен старт преди две седмици. В същото време тя притежава шест индивидуални колежански титли на ярдов басейн с екипа на Станфорд.

Състезанията на малък басейн се провеждат в 25-метрови съоръжения за разлика от 50-метровите коридори на олимпийските игри и стандартните световни първенства. Сезонът на къса вода традиционно е през есента, извън пика на основните летни надпревари, поради което елитните американски състезатели невинаги се включват. Тази година американската федерация въведе квалификационен турнир, след като в предишни години определяше съставите на база резултати от голям басейн.

"През есента няма много възможности за професионалистите да се състезават“, коментира Манюел решението си да участва. "Винаги е полезно да направиш генерална репетиция в условия на силна конкуренция. Реших, че е чудесна възможност да проверя текущата си форма. Ако бях пропуснала този старт, първото ми състезание за сезона щеше да бъде чак Ю Ес Оупън през декември, а това означаваше прекалено дълъг период без състезателен ритъм.“

Манюел заяви, че следващите олимпийски игри, при условие че си спечели място в отбора, най-вероятно ще бъдат нейният последен старт в кариерата.

"Тази мисъл стои в съзнанието ми откакто разбрах, че Лос Анджелис ще приеме олимпиадата през 2028 година“, отбеляза тя. "Правиш си сметката за годините: добре, тогава ще бъда на 32. Ако все още изпитвам радост от плуването и продължавам да се развивам, бих искала да участвам на домашна олимпиада. Това винаги е било огромна цел за мен.“

"Смятам, че това ще бъде финалът, защото възприемам плуването в рамките на четиригодишни цикли. На това ниво много състезатели мислят по сходен начин. Разбира се, работиш ден за ден, но фокусът винаги е към олимпийския връх. Не искам да отлагам крайния срок година за година, защото това може да продължи безкрайно. Виждам много възможности за себе си извън състезателния спорт. Вече съм омъжена и бих искала да създадем семейство, така че има други приоритети в живота ми, които ще бъдат по-важни от плуването.“

Дотогава Манюел остава концентрирана върху това да извлече максимума от своя потенциал — съчетание от талант и работна етика, превърнало я в една от най-хладнокръвните шампионки в историята на американското плуване.

"Всичко се свежда до личностно израстване и постигане на поставените цели“, обобщи тя. "Докато усещам, че притежавам нужните възможности да ги реализирам, ще продължавам да ги преследвам.“

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Снимки: Gettyimages