Едмонд Назарян: Трябва пак да издигнем българската борба на върха

Едмонд Назарян сподели, че е доволен от представянето си на Световното първенство по борба в Астана, където загуби схватка за бронзов медал. Той определи Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 като голямата си цел и изрази надежда, че той и съотборниците му ще успеят да върнат българската борба на световния връх.

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"Доволен съм от участието. Имаше класни борби. Хареса ми как успях да покажа всичко, върху което бяхме работили през цялата година.

Иначе можеше да вземем медал, но този път така стана. Трябва да се радваме, да благодарим, че имаме такъв резултат. Прогрес има и трябва да работим повече занапред, за да има повече медали.

Разбира се, че Лос Анджелис е най-голямата ми цел. Това е най-престижното състезание – Олимпиадата. Целим се натам. Важното е да сме живи и здрави. Най-важното е това. Оттам нататък вече с такава работа, с такъв екип и отбор мисля, че нещата ще се получат, когато всичко е сериозно и изпипано.

Да се спрат такива провокации, да има обща посока, обща цел за развитие, защото тези хора са доказани в нашия спорт. Легенди, борци, към които не трябва да има въпроси, не трябва да има съмнения. Всичко ще се прави както трябва. Нужно е да се доверим, да работим и Господ ще даде. Когато повярваме, успехът ще дойде.

Аз винаги гледам положително, искам всичко да е хубаво. Дай Боже да е хубаво. Вярвам и желая българската борба да се издигне, защото целият свят е виждал българската борба, когато е била на върха. Трябва пак да я издигнем. Тя заслужава това", каза Едмонд.

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Снимки: Startphoto