Сослан Фарниев: Доброто победи злото, в Лос Анджелис може да имаме шампион

Треньорът по борба от ЦСКА Сослан Фарниев коментира отличното представяне на своите възпитаници Семен Новиков, Кирил Милов и Едмонд Назарян на Световното първенство по борба в Астана.

Както е известно, Новиков стана световен шампион, Милов спечели бронз, а Назарян загуби схватката за медал.

Естествено, Фарниев намекна за огромното напрежение и големите трудности пред тримата борци, които до последно не бяха допускани на Световното от бившето ръководство на българската федерация.

"Много благодаря за поздравленията. За мен този успех означава, че доброто винаги побеждава злото. Доброто победи злото. Жалбите не са наша работа. Нашата работа е била да тренираме и да се борим. Всички момчета показаха хубава борба. За никого не беше срамно. Всички се бориха, както могат. Въпреки че една година и седем месеца момчетата бяха като в клетка. Пропуснаха световни първенства, пропуснаха и световното за състезатели до 20 години. Психологически беше много трудно. До последните 72 часа не знаеха дали ще участват, или няма да участват.

Огромна благодарност на новия президент на федерацията Тодоров. Огромна благодарност на Гриша Ганчев, който помогна да се плати всичко за участието. Там имаше много проблеми и всичко това психологически тежеше на момчетата.

Хубава борба показа Едмонд Назарян. Това беше феноменално, защото две години и половина не се беше борил, а премина през такива съперници. Камал е трикратен европейски шампион, иранецът е номер едно в световната ранглиста. Малко не му достигна, защото много време не се беше борил, нямаше практика. Но към Лос Анджелис, дай Боже, отборът ще се събира. И аз като личен треньор ще помагам на треньорите, които бъдат назначени.

Хубава борба показа Светослав Николов. Загуби с 1:1 от хърватин, медалист от последното световно първенство. Амаев загуби с 5:5 от казахстанец, бронзов медалист. И в тази схватка имаше малко въпроси към съдийството.

Големият шампион (Семен) показа, че има нерви като въжета. Той изпълнява като машина всички указания. Има характер, има воля. Много трудности имаше, но ето, срещна се с олимпийския финалист от Париж. Иранецът е много хубав борец.

Шампионско посрещане за Семен Новиков и Кирил Милов след Световното в Астана

Потенциалът на Семен? Аз мисля, дай Боже, ако всичко бъде наред, в Лос Анджелис трябва да имаме двукратен олимпийски шампион.

И също така не мога да не отбележа Кирил Милов, който трябваше да бъде на финал. Аз бях уверен, че ще бъде на финал, но това е спорт, това е борба. Допусна грешка, голяма тактическа грешка. Загуби с 0:5 от беларусина, въпреки че на европейското първенство го беше победил с 10:0.

И така, продължаваме напред. Сега момчетата ще си починат малко, ще отдъхнат и продължаваме напред", каза Фарниев пред медиите на летището.

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