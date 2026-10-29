Испанска атлетка e сред загиналите при влаковата катастрофа в Толедо

Испанският спорт потъна в скръб след ужасяващия железопътен инцидент край градчето Урда, провинция Толедо. Сред 69-те потвърдени до момента жертви на тежката катастрофа е и една от големите надежди на страната в скока на дължина – 24-годишната Хулиета Галего. Черната вест бе съобщена официално от нейния клуб AD Sprint.

“Това е изключително тъжен ден за цялото семейство на AD Sprint. Сбогуваме се с нашата състезателка Хулиета Галего от групата по скокове, която ни напусна след трагичната катастрофа в Урда“, се посочва в изявлението на тима. “Всички в клуба сме със свити сърца и изказваме най-искрени съболезнования на нейното семейство, приятели, съотборници и на всички, които я обичаха. Почивай в мир, Хулиета. Завинаги ще останеш част от нашето семейство.“

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club. Descansa en paz. 🖤 — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

Галего, която съвсем наскоро бе навършила 24 години, бе редовен участник в испанските клубни първенства и сред най-обещаващите таланти на своя отбор. Личният ѝ рекорд в скока на дължина бе 5.90 метра – състезателка с голямо бъдеще, чийто живот бе прекъснат внезапно при една от най-тежките транспортни трагедии в историята на Испания.

В памет на младата атлетка от клуба организираха минута мълчание на лекоатлетическите писти в Паракуейос и Санта Ана. Докато разследването на причините за катастрофата продължава, съболезнования към близките и съотборниците на Хулиета изразиха и от Кралската испанска федерация по лека атлетика, заявявайки своята пълна съпричастност към огромната болка на семейството.

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