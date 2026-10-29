Ще видим ли края на фамозен рекорд на тримата големи в снукъра

Легендарният „Випуск '92“ е изправен пред угрозата да прекъсне впечатляваща 32-годишна серия в снукъра. Една от най-дългите и впечатляващи победни серии в историята на професионалния снукър е поставена под сериозна заплаха. Времето изтича за легендарния „Випуск '92“, който се опитва да запази и удължи забележителна серия от 32 поредни години със спечелена ранкинг титла от поне един от неговите представители.

Трима от безспорно най-великите играчи в историята на спорта – Рони О'Съливан, Джон Хигинс и Марк Уилямс – вече са над 50-годишна възраст, но продължават да бъдат сред елитните 16 в световната ранглиста. И тримата започват професионалните си кариери през 1992 г. Всяка година от 1993 г. насам поне един от представителите на „Випуск '92“ е печелил титла от ранкинг турнир. Сега обаче съществува сериозна опасност тази впечатляваща поредица да приключи.

Нито О'Съливан, нито Хигинс, нито Уилямс са вдигали трофей от турнир на Световния снукър тур през 2026 г., а до края на календарната година остават само четири ранкинг надпревари – International Championship, UK Championship, Shoot Out и Scottish Open. Бившият световен шампион при юношите Рони О'Съливан беше най-известният от тримата тийнейджъри, когато те се присъединиха към професионалния елит през сезон 1992/93. Именно той първи успя да спечели голям трофей.

И го направи по незабравим начин още през втория си професионален сезон, когато победи действащия световен шампион и номер едно в ранглистата Стивън Хендри с 10:6 на финала на UK Championship през 1993 г. в зала „Гилд Хол“ в Престън. Тогава О'Съливан беше само на 17 години и 358 дни, превръщайки се в най-младия шампион от ранкинг турнир в историята на снукъра – рекорд, който продължава да държи и до днес.

Ракетата спечели втората си ранкинг титла по-късно през същия сезон на British Open, а впоследствие натрупа рекордните 41 ранкинг трофея в своята дълга и бляскава кариера, подобрявайки предишното върхово постижение на Хендри от 36 титли. В момента обаче О'Съливан преминава през продължителен период без титла в професионалния тур. Последният му ранкинг триумф датира от януари 2024 г., когато спечели Световната Гран при. За първи път в кариерата си той завърши два поредни сезона без нито един трофей.

Въпреки това англичанинът на няколко пъти беше много близо до нов успех. Миналата година той загуби финала на Мастърса в Саудитска Арабия от Нийл Робъртсън с 9:10, а по-рано през тази година беше спрян от вдъхновения Тепчая Ун-Ну на финала на World Open. Тайландецът направи максимален брейк от 147 точки по пътя към победата си с 10:7. В последно време О'Съливан претърпя поражения още в първите си мачове в два последователни турнира – в Шънджън и Северна Ирландия.

Първата от общо 33-те ранкинг титли на Джон Хигинс дойде на Гран при през 1994 г. По-малко от шест месеца по-късно той вече беше добавил към колекцията си и трофеите от International Open и British Open. Това остава най-краткият период, в който играч е успявал да спечели първите си три ранкинг титли. През последните 15 години обаче успехите на Хигинс в ранкинг турнирите станаха по-редки, като за този период той завоюва девет титли.

През 2025 г. шотландецът сложи край на четиригодишното си чакане за ранкинг трофей, триумфирайки на World Open. Само около месец по-късно той отново стигна до титлата, този път на Шампионата на тура. През ноември Хигинс беше близо до това да оформи хеттрик от ранкинг титли за годината на International Championship, но трябваше да се задоволи с второто място, след като У Идзъ спечели първия си голям трофей от Световния снукър тур.

През февруари тази година Хигинс беше достигнал до равенство 7:7 срещу Джао Синтон на финала на Шампионата на играчите, преди действащият световен шампион да спечели три поредни фрейма и да грабне титлата. Началото на настоящия сезон се оказа трудно за Хигинс, който по време на British Open призна, че изпитва проблеми с мотивацията. До момента той все още не е достигал до четвъртфинал в ранкинг турнир през сезона.

От тримата представители на „Випуск '92“ Марк Уилямс изглежда най-вероятният кандидат да продължи историческата серия. Най-възрастният от триото, 51-годишният уелсец, достигна до финала на English Open миналия месец, където се изправи срещу Али Картър. Уилямс водеше след първата сесия, но в крайна сметка отстъпи с 6:9.

В Северна Ирландия миналата седмица носителят на 27 ранкинг титли загуби драматично от своя сънародник Джак Джоунс с 5:6 на полуфиналите. Уилямс трябваше да чака по-дълго от своите връстници за първия си ранкинг трофей. Той го спечели на Welsh Open през 1996 г., когато беше на 20 години. До края на 2000 г. обаче вече имаше двуцифрен брой титли. Уелската машина за вкарване на топки е последният представител на „Випуск '92“, който е печелил ранкинг турнир. Това се случи през октомври 2025 г. на Гран при на Сиан където той победи намиращия се в отлична форма Шон Мърфи, за да се превърне в най-възрастния шампион от ранкинг турнир в историята на снукъра.

За разлика от О'Съливан и Хигинс, Уилямс е печелил поне една ранкинг титла във всяка от последните три години – British Open през 2023 г., Шампионата на тура през 2024 г. и в Сиан през 2025 г. Ако погледнем четирите ранкинг турнира, които остават до края на 2026 г., вероятно ще видим О'Съливан само в един от тях – UK Championship. Преди няколко седмици той се оттегли от квалификациите за International Championship, не се е записал за Scottish Open, а участието му в Shoot Out изглежда крайно малко вероятно, тъй като подобна поява би била голяма рядкост за него.

И Хигинс, и Уилямс са включени в схемите на International Championship и Scottish Open. Очаква се също двамата да бъдат сред поставените в топ 16 на UK Championship в Йорк, както и О'Съливан.

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