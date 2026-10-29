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Стеф Къри изригна с 44 точки при победа на Голдън Стейт над Минесота

  • 29 окт 2026 | 13:11
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Стеф Къри изригна с 44 точки при победа на Голдън Стейт над Минесота

Стефън Къри записа личен рекорд за сезона от 44 точки, а новобранецът Яксел Лендеборг добави още 26 за победата на Голдън Стейт Уориърс със 119:114 над домакина Минесота Тимбъруулвс. „Вълците“ трябваше да излязат на паркета без контузената си звезда Антъни Едуардс.

Успехът е втори пореден за Уориърс, след като тимът откри сезона с три поредни загуби. От своя страна Минесота претърпя второ последователно поражение, след като стартира шампионата с три чисти победи.

Срещата беше първо изпитание за състава на Минесота без Едуардс. Във вторник клубът обяви, че звездният гард ще отсъства дълго време след претърпяна артроскопска операция на дясното коляно. В първите четири срещи на отбора през кампанията той се отчете със забележителните 33,3 точки средно на мач.

Къри стреля 11 от 27 от игра, включително шест успешни изстрела от тройката, и бе безупречен от фаллинията с 16 от 16. Лидерът на гостите добави към актива си осем борби и шест асистенции.

След като губеха с 24 точки разлика, Тимбъруулвс успяха да се върнат в двубоя през последната четвърт, водени от Джейдън Макданиълс и Джонатан Куминга. При резултат 116:112 в полза на съперника, домакините получиха няколко възможности да свият пасива само до едно притежание, но в заключителната минута Макданиълс пропусна два изстрела от далечна дистанция.

Куминга поведе реализаторите на Минесота с 20 точки срещу бившия си отбор. Баскетболистът беше избран под номер 7 в драфта от Голдън Стейт през 2021 година, по средата на миналия сезон бе разменен в Атланта, а през септември премина в Минесота като свободен агент.

Макданиълс и Терънс Шанън Джуниър завършиха срещата с по 19 пункта. Гардът на тима Ламело Бол изпита сериозни трудности при стрелбата за втори пореден мач и отбеляза едва осем точки (3 от 11 от полето и 2 от 8 от зоната за три точки).

В петък вечер за Голдън Стейт предстои домакинство срещу Лос Анджелис Лейкърс, докато Минесота посреща тима на Лос Анджелис Клипърс.

Сан Антонио Спърс постигна труден успех след продължение в гостуване срещу Юта Джаз със 117:111. Всички петима титуляри на "шпорите" записаха двуцифрени показатели за резултатност, като Виктор Уембаняма бе най-резултатен с 36 точки и 14 борби, а Девин Васел добави 21 точки.

Кийонте Джордж отбеляза 31 точки, включително 5 тройки, за домакините от Юта, Ейс Бейли добави 19 точки, а Дарин Питърсън - 18.

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