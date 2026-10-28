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Барбекюто помага на Барселона да се надигне след загубите

  • 28 окт 2026 | 16:51
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Барбекюто помага на Барселона да се надигне след загубите

Последователните загуби от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид нанесоха удар по самочувствието на Барселона, но все пак тези негативни резултати не са разклатили отличната атмосфера в съблекалнята на каталунците. Според информация на вестник „Спорт“ капитаните на отбора са поели инициативата и са организирали общ обяд в стил “барбекю” за целия състав в сряда.

Това е станало на клубната база „Сиутат Еспортива Жоан Гампер“ с основната цел да сплоти отбора и да вдъхне увереност преди решаващите мачове до края на сезона.

Мястото на срещата е подбрано стратегически. В миналото подобни събирания в ресторанти из Барселона редовно привличаха медийно внимание и любопитни погледи. Този път футболистите са предпочели спокойствието на клубната база, за да си осигурят пълно уединение и комфорт.

Следващият двубой на шампионите е в събота вечер (22:00 часа) срещу Алавес на “Камп Ноу”. После следва домакинство и на Астън Вила (вторник) в Шампионската лига, а на 9 ноември (неделя) тимът ще гостува на Атлетико Мадрид.

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