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Водещата на ESPN Хана Сторм пропуска маратона в Ню Йорк заради втора битка с рака

  • 29 окт 2026 | 13:08
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Водещата на ESPN Хана Сторм пропуска маратона в Ню Йорк заради втора битка с рака

Дългогодишната водеща на ESPN Хана Сторм сподели публично, че е преминала през втора битка с онкологично заболяване. Поради възстановяването си тя ще пропусне отразяването на тазгодишния маратон в Ню Йорк и ще наблюдава надпреварата от дома си.

64-годишната журналистка е едно от основните лица на емблематичното бягане по улиците на "Голямата ябълка“ в ефира на телевизията в продължение на повече от десетилетие, с изключение на няколко издания, включително отмененото заради пандемията през 2020 година.

Сторм, която по-рано през 2024 година вече пребори онкологично заболяване, съобщи, че се е надявала да бъде на екран за неделното състезание, но е получила медицинска забрана. Водещата разкри, че след новата диагноза се е подложила на операция за отстраняване на матката (хистеректомия) и резултатите показват, че отново е напълно излекувана. Въпреки това лекарите са ѝ препоръчали да удължи периода на почивка, преди да се завърне на работа.

"Тази година ще подкрепям колегите си от ESPN/ABC на Нюйоркския маратон от хола си“, написа Сторм в "Инстаграм“. "Надявах се да успея за неделя, но лекарите ме посъветваха да си дам още малко време за следоперативно възстановяване. Най-важното е, че съм безкрайно благодарна отново да бъда свободна от рака след интервенцията.“

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Снимки: Gettyimages

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