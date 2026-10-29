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Непобедимият Хюстън разгроми Милуоки

  • 29 окт 2026 | 13:03
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Непобедимият Хюстън разгроми Милуоки

Хюстън Рокетс продължи безупречния си старт на сезона в НБА, след като се наложи категорично над Милуоки Бъкс със 132:100 като гост . В основата на петия пореден успех на тексасците бяха Фред ВанВлийт с 24 точки и Амен Томпсън, който добави 23.

Триумфът за „ракетите“ (баланс 5-0) дойде въпреки отсъствието на техния водещ реализатор Алперен Шенгюн. Центърът, който записва средно по 24,5 точки на мач, не взе участие в срещата заради болки в долната част на гърба.

ВанВлийт, който пропусна целия минал сезон заради скъсани кръстни връзки, реализира 7 от 14 изстрела от игра, включително 4 от 9 от зоната за три точки. Гардът наниза 15 поредни точки за Хюстън в средата на третата четвърт, като след три точни наказателни удара оформи аванс от 81:61.

Томпсън също беше на висота и вкара 10 от своите 16 опита, помагайки на тима да достигне впечатляващите 54,8% успеваемост в стрелбата. Кевин Дюрант допринесе с 18 точки, а Богдан Богданович се отчете с 16 точки само за 15 минути на паркета. Гостите показаха стабилност и от линията за фаулове, където реализираха 23 от 26 опита.

За състава на Милуоки, който вече е с актив от 1 победа и 4 поражения, Тайлър Хиро завърши с 23 точки, а Хайме Хакес-младши добави 19.

Хюстън наложи пълен контрол върху мача с изключително силна втора четвърт, която спечели с 34:14, оттегляйки се на почивката с преднина от 57:35. Частта започна със серия от 8 безответни точки за гостите до 31:21, а успешна добавка на Клинт Капела впоследствие направи разликата 49:30.

През първото полувреме Бъкс имаха сериозни трудности при далечната стрелба, вкарвайки едва 4 от 24 опита от тройката, и стигнаха само до едно изпълнение на наказателен удар. За сравнение, тексасци отбелязаха 13 от своите 15 фаула преди паузата.

Освен Шенгюн, в състава на Хюстън не бяха центърът Стивън Адамс, лекуващ разтежение на десния прасец, както и гардът Маркъс Смарт, който пропусна трети пореден мач заради травма в лявата предмишница.

В следващия си двубой в петък Хюстън гостува на Далас в мач от турнира за Купата на НБА, докато Милуоки ще бъде домакин на Кливланд в събота.

Купър Флаг поведе Далас Маверикс към убедителен домакински успех срещу поразения от контузии отбор на Оклахома Сити Тъндър със 120:96. 19-годишното крило на тексасци вкара 26 точки и направи 8 асистенции, Пи Джей Уошингтън добави 18 точки и 9 борби, а Кайри Ървинг допринесе с 15 точки.

За шампиона от 2024 година най-добър беше Аджай Мичъл с 29 точки, а Шей Гилджъс-Алекзандър добави 21 точки.

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