Плувният турнир "Стефан Попов - Замората" ще се проведе този уикенд в София

София ще бъде домакин на най-стария плувен турнир в България, който събира млади състезатели от страната и чужбина. Двадесет и осмото издание на Международния плувен турнир "Стефан Попов - Замората" ще се проведе в София на 31 октомври и 1 ноември 2026 г. Организатори са плувен клуб "Левски" и Българската федерация по плувни спортове. Надпреварата дава възможност на младите плувци да премерят сили и да покажат резултатите от своята подготовка.

ДП "Български спортен тотализатор" продължава традиционната си подкрепа за турнира и плувен клуб "Левски", като насърчава развитието на детско-юношеския спорт.

Плувен клуб "Левски" организира състезанието от 1998 г., а през 2004 г. то получава името на Стефан Попов - Замората в памет на изтъкнатия български плувец и треньор. През 2024 г. в турнира участват 500 деца от 34 клуба, а през 2025 г. броят им надхвърля 550 от 43 клуба в България и чужбина.

Турнирът пази спомена за Стефан Попов - Замората и неговия принос към българското плуване. Същевременно той насърчава младите състезатели да се развиват и да преследват целите си с постоянство и дисциплина.

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