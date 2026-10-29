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Куилън Салкилд се изправя срещу Беноа Сен Дени в главното събитие на ЮФС в Сидни

  • 29 окт 2026 | 11:04
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Куилън Салкилд се изправя срещу Беноа Сен Дени в главното събитие на ЮФС в Сидни

Австралийският боец Куилън Салкилд ще оглави първото си събитие на родна земя през февруари. От организацията UFC официално обявиха, че Салкилд ще премери сили с друг състезател от топ 10 в лека категория – Беноа Сен Дени, в основния мач на галавечерта в Сидни, Австралия.

Двубоят между двамата претенденти е насрочен за 6 февруари в зала „Афтърпей Арена“. За момента това е единствената официално потвърдена битка за бойната карта на събитието.

След като си осигури договор чрез сериите „Контендър“ през 2024 година, Салкилд (13-1) направи впечатляващ възход в лека категория и в момента заема седмата позиция в ранглистата. Австралиецът остава непобеден в шестте си участия в UFC, като пет от тях завършиха с предсрочни победи и му донесоха отличия за „Представяне на вечерта“.

В последната си поява в октагона през август той постигна победа със събмишън над Матеуш Гамрот на UFC Вегас 120.

Сен-Дени (17-4, 1 анулиран мач) е част от най-популярната ММА промоция от 2021 година и има баланс от 9 победи и 4 загуби в нея. Макар на няколко пъти да беше на крачка от мач за титлата, френският боец се препъваше във важни моменти. В последния си двубой през юли той претърпя поражение след предаване от Пади Пимблет.

Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута
Пади Пимблет приспа Беноа Сен Дени за по-малко от минута
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